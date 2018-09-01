1 сентября. Mossovetinfo.ru – Пешеход пострадал в результате ДТП с мотоциклистом в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Инцидент произошел на пересечении Елецкой и Ясеневой улиц. Мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший госпитализирован.