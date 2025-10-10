 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     19.10.2025 19:10

«Бесценные» драгоценности из коллекции Наполеона и Жозефины похищены из Лувра

19 октября — Mossovetinfo.ru — В воскресенье утром, в период открытия Лувра в центре Парижа, путем взлома окон и мест хранения, за несколько минут были похищены «бесценные» драгоценности из зала Аполлона, в котором, в том числе хранятся драгоценности французской короны.

Затем посетители музея были эвакуированы и музей был закрыт в воскресенье для посетителей для проведения расследования.

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты.

По данным Le Parisien, было украдено несколько ювелирных изделий, принадлежавших Наполеону и императрице Евгении. Корона императрицы, украшенная 1354 бриллиантами и 56 изумрудами, была похищена, но её нашли повреждённой неподалёку от музея. Позднее Le Parisien сообщила о похищении драгоценностей из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I, что всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло болгаркой, и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Предполагается, что грабители проникли в Лувр на мебельном лифте (небольшой автовышке).

В заявлении министерства внутренних дел говорится, что в настоящее время составляется подробный список похищенных предметов. «Помимо рыночной стоимости, эти предметы имеют неоценимое культурное и историческое значение», — отмечает министерство.

