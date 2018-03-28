28 марта. Mossovetinfo.ru – Блогер Илья Варламов сообщил, что его задержали в центре Москвы.
«Давал интервью РБК во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО», - написал Варламов в своем микроблоге в Twitter.
На сайте Варламова уточняется, что его задержали в районе станции метро «Чистые пруды». В настоящий момент сотрудники ФСО передали его полицейским. Причину задержания Варламову не сообщили.
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