28 марта. Mossovetinfo.ru – Блогер Илья Варламов сообщил, что его задержали в центре Москвы.



«Давал интервью РБК во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО», - написал Варламов в своем микроблоге в Twitter.



На сайте Варламова уточняется, что его задержали в районе станции метро «Чистые пруды». В настоящий момент сотрудники ФСО передали его полицейским. Причину задержания Варламову не сообщили.