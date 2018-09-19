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Происшествия     19.09.2018 13:07

Более 100 человек задержали по делу об организации незаконного игорного бизнеса в Москве

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Теги:  СК РФ  казино  задержание 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Правоохранительные органы ликвидировали одно из крупнейших преступных сообществ, которое занималось организацией незаконного игорного бизнеса в Москве, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.

Преступники действовали в Москве с мая 2016 года. Под видом легальной букмекерской конторы, они организовали на территории Москвы незаконные казино. Финансовый оборот незаконных казино исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц.

Всего правоохранители пресекли деятельность 15 незаконных казино. Проведено более 80 обысков в офисах и квартирах, задержано более 100 человек, в том числе руководитель преступной группы. 47 задержанным планируется предъявить обвинение.

Отмечается, что большинство членов преступного сообщества не знали руководителей, связь поддерживалась с помощью IP- телефонии и мессенджеров, в группе была строгая иерархия, руководителя преступного сообщества знал только ограниченный круг приближенных.


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Теги: 
СК РФ  казино  задержание 

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