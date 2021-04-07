Другие материалы
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Происшествия
12.04.2021, 10:53
Более 1,5 тысячи домов в Барнауле могут остаться без тепла из-за аварии на ТЭЦ
12 апреля. Mossovetinfo.ru — Угроза нарушения теплоснабжения 1,5 тысячи жилых домов возникла в Барнауле из-за обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстрен...
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Происшествия
09.04.2021, 13:07
Сбой в движении поездов произошел днем 9 апреля на синей ветке метро
9 апреля. Mossovetinfo.ru — На Арбатско-Покровской линии метро днем в пятницу, 9 апреля, произошел сбой в движении поездов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. Сообщается, ч...
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Происшествия
07.04.2021, 19:49
Склад с бытовой химией горит Люберцах, площадь пожара - 5000 кв. метров
7 апреля. Mossovetinfo.ru — Сильный пожар произошел в складском помещении в подмосковных Люберцах, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области. Первоначально было объявл...