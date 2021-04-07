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Происшествия     12.04.2021 10:53

Более 1,5 тысячи домов в Барнауле могут остаться без тепла из-за аварии на ТЭЦ

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Теги:  Барнаул  авария  ТЭЦ  отключение отопление 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Угроза нарушения теплоснабжения 1,5 тысячи жилых домов возникла в Барнауле из-за обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Также под угрозой отключения тепла оказались порядка 130 объектов, в том числе 23 больницы, 34 школы и 69 детских садов.

Потребителей перевели на резервные схемы теплоснабжения.

Часть дымовой трубы обрушилась на барнаульской ТЭЦ-2 в воскресенье вечером. Никто не пострадал, однако в результате обрушения была повреждена галерея с конвейерной лентой подачи угля.


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Карта места

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Теги: 
Барнаул  авария  ТЭЦ  отключение отопление 

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