21 августа. Mossovetinfo.ru – После приема пищи на стройке в подмосковных Котельниках, в больницу с пищевым отравлением было доставлено 25 рабочих, сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительной информации, все пострадавшие являются гражданами Узбекистана. 23 пострадавших госпитализированы, еще двое отпущены из больницы и проходят амбулаторное лечение.
По факту случившегося проводится проверка.
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