3 марта. Mossovetinfo.ru – Боле 20 учеников первого класса в московской школе №1415 получили ожоги роговицы глаз по вине учителя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Департамент образования столицы.
Сообщается, что в нарушении инструкций учительница использовала для обеззараживания класса на перемене ультрафиолетовую лампу открытого типа, в то время как приказом департамента предписано использовать только облучатели закрытого типа. Кроме того, вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию устройства, учительница не выключила лампу после возвращения детей в класс.
В результате несколько детей обратились за медицинской помощью, у них были установлены ожоги роговицы глаза. Госпитализация детям не понадобилась, медицинскую помощь им оказали амбулаторно, четверо из них уже вернулись к занятиям.
В департаменте заявили, что в школе проходит внутренняя проверка, нарушившая правила учительница будет уволена, а для остальных педагогов будет проведен дополнительный инструктаж.
Кроме того, проверку по данному факту проводит Главное следственное управление СК РФ по городу Москве. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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