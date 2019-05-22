22 мая. Mossovetinfo.ru – От 300 до 400 литров топлива разлилось на МКАД в результате аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла на 3-м километре МКАД. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем. Один человек оказался заблокированным в автомобиле, его быстро освободили спасатели.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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