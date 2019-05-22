Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     22.05.2019 15:47

Более 300 литров топлива разлилось на МКАД в результате ДТП

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДТП  авария 

22 мая. Mossovetinfo.ru – От 300 до 400 литров топлива разлилось на МКАД в результате аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на 3-м километре МКАД. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем. Один человек оказался заблокированным в автомобиле, его быстро освободили спасатели.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства аварии.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДТП  авария 

Возврат к списку

Лента новостей

16:12 Город (Москва и область) В московском метро до конца года обновят 70 вентиляционных установок

15:47 Происшествия Более 300 литров топлива разлилось на МКАД в результате ДТП

14:57 Общество Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре 23 мая

14:08 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон об электронном голосовании

13:55 Город (Москва и область) Специальная комиссия будет расследовать ЧП на Солнцевской линии метро

Актуальные материалы

09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги

08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона

10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня

23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти

11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru