14 октября. Mossovetinfo.ru – В связи с пожаром из здания городской клинической больницы №64 на юго-западе Москвы было эвакуировано 35 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.



Возгорание произошло в электрощитовой больницы, расположенной в подвале здания. Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр.



Из-за пожара здание оказалось обесточено, реанимация больницы подключена к аварийному электроснабжению.