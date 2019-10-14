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Происшествия     14.10.2019 14:54

Более 30 человек эвакуировали из больницы на юго-западе Москвы в связи с пожаром

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Теги:  пожар 

14 октября. Mossovetinfo.ru – В связи с пожаром из здания городской клинической больницы №64 на юго-западе Москвы было эвакуировано 35 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Возгорание произошло в электрощитовой больницы, расположенной в подвале здания. Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Из-за пожара здание оказалось обесточено, реанимация больницы подключена к аварийному электроснабжению.


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Теги: 
пожар 

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