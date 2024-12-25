Другие материалы
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Происшествия
26.12.2024, 08:03
Более 40 поджогов и взрывов из-за мошенников совершили в РФ за 10 дней – ТАСС
26 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники зафиксировано за 10...
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Происшествия
25.12.2024, 11:19
Канал незаконной миграции и 70 борделей выявила полиция в Москве
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Полиция ликвидировала деятельность 70 борделей в Москве, а также выявила 20 квартир, в к...
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Происшествия
25.12.2024, 11:07
Катастрофа самолета Баку-Грозный произошла в аэропорту города Актау, Казахстана
25 декабря — Mossovetinfo.ru — Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный на борту которого находилось 67 челове...