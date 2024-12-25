26 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники зафиксировано за 10...

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Полиция ликвидировала деятельность 70 борделей в Москве, а также выявила 20 квартир, в к...