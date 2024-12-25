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Происшествия     26.12.2024 08:03

Более 40 поджогов и взрывов из-за мошенников совершили в РФ за 10 дней – ТАСС

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Теги:  Украина  мошенники  деньги  поджог  дестабилизация  безопасность 

26 декабря — Mossovetinfo.ru — Более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники зафиксировано за 10 дней в разных городах РФ по заданию телефонных мошенников с Украины, чаще всего люди поддаются на психологические манипуляции, пытаясь вернуть похищенные деньги. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В последнее время наблюдается множество фактов совершения гражданами дестабилизирующих действий. Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Во всех случаях они становились жертвами телефонных мошенников с Украины, число попавших на уловки злоумышленников за 10 дней превышает 40», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие факты зафиксированы в разных регионах страны, в том числе Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Чаще всего люди поддаются на психологические манипуляции, пытаясь вернуть похищенные деньги. Среди пострадавших много пенсионеров и студентов.

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Теги: 
Украина  мошенники  деньги  поджог  дестабилизация  безопасность 

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