12 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 500 человек были эвакуированы из здания школы на улице Покровка, в результате срабатывания сигнализации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Сигнализация сработала в ходе занятий в химической лаборатории. Срабатывание оказалось ложным, возгораний в школе нет, никто не пострадал.