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Происшествия     12.12.2019 11:41

Более 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы из-за срабатывания сигнализации

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Теги:  школа  эвакуация  сигнализация 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 500 человек были эвакуированы из здания школы на улице Покровка, в результате срабатывания сигнализации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сигнализация сработала в ходе занятий в химической лаборатории. Срабатывание оказалось ложным, возгораний в школе нет, никто не пострадал.


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Теги: 
школа  эвакуация  сигнализация 

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