Более 50 млн руб. похитили мошенники, получив от пострадавшей код из СМС-сообщения

17 февраля — Mossovetinfo.ru — Более 50 млн руб. похитили мошенники, получив от пострадавшей код из СМС-сообщения и в последующем получившие из рук пострадавшей 20-летней москвички сейф с деньгами и драгоценностями. На Рязанском проспекте была задержана 19-летняя уроженка Костромы - соучастница телефонных мошенников. Об этом сообщает сайт ГУВД Москвы со ссылкой на Об этом начальника пресс-службы столичного главка полиции Владимира Васенина.



«По имеющимся данным, 20-летней жительнице столицы поступил звонок от неизвестного, представившегося оператором связи. Думая, что продлевает договор обслуживания, она продиктовала звонившему код из смс-сообщения. После этого с ней стали связываться якобы работники различных ведомств, сообщая, что мошенники завладели ее данными. В разговоре девушка упомянула, что в квартире находится сейф и ювелирные украшения, принадлежащие родителям, после чего ей поступил звонок от неизвестного, который представился работником силовых структур», - отмечается в сообщении.



Для избежания ответственности якобы за то аферисты переводят денежные средства на финансирование противоправной деятельности. гражданка, следуя указаниям неизвестных, отдала приехавшей к ней незнакомке наличные деньги, ювелирные украшения, а также вынесла из квартиры сейф, в котором находилось 39 млн рублей.



16 Февраля московская полиция сообщила о задержании жителя Краснодарского края по подозрению в причастности к мошенничеству в отношении 84-летней москвички. Предварительно установлено, что заявительнице в течение нескольких дней звонили аферисты, представлявшиеся работниками различных ведомств. Они убедили пенсионерку в том, что необходимо обналичить сбережения, а также собрать имеющееся дома деньги и передать их якобы для декларирования. Поверив мошенникам, пожилая женщина отдала курьерам в общей сложности 850 тысяч рублей.



Сегодня, 17 февраля, оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное г. Москвы задержаны подозреваемые в краже более 2,5 млн рублей. В полицию обратилась близкая родственница гражданина, скончавшегося в декабре прошлого года. Предварительно установлено, что после смерти брата заявительницы была похищена принадлежащая ему банковская карта, с которой впоследствии неизвестными обналичены денежные средства и оплачены покупки в магазинах на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.



Сегодня, 17 февраля, сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки. «В полицию обратился житель столицы, который сообщил, что в отношении его супруги совершены мошеннические действия. В ходе проверки полицейские установили, что 72-летней женщине позвонил якобы работник сервиса государственных услуг, которому она продиктовала код из смс-сообщения. После этого ей стали поступать звонки якобы от представителей силовых структур. Они убедили женщину в том, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники, и уговорили отдать незнакомцам деньги в рублях и иностранной валюте, а также золотые украшения и монеты. Общий материальный ущерб превысил 9 миллионов рублей.



Сотрудники полиции информируют граждан: если вам поступил звонок от компании сотовой связи для продления договора – это мошенники, договор автоматически продлевается без вашего участия.



Дальнейшие звонки, якобы от контролирующих органов, также поступают от мошенников. Не следует вступать с ними в переговоры, необходимо прервать звонок и сообщить о случившемся в полицию.