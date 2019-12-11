11 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 60 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы утром 11 декабря, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
В аэропорту Внуково задержано 11 рейсов, 8 рейсов отменено. В аэропорту Домодедово 18 рейсов задержано, 9 рейсов отменено. Еще 18 рейсов задержано в аэропорту Шереметьево.
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