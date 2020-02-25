25 февраля. Mossovefinfo.ru – В январе в Москве произошло 728 ДТП с пострадавшими, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
В этих авариях погибли 26 человек, 857 получили травмы.
Основными причинами ДТП с пострадавшими являются превышение скорости, непропуск пешеходов, невнимательность.
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