30 мая. Mossovetinfo.ru – Перовский районный суд Москвы признал бывшего главу управы района Перово Александра Довгопола виновным в мошенничестве, и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Кроме того, Долгополов на два года лишен права занимать государственные и муниципальные должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.



Довгопол был арестован в 2017 году. По версии следствия он заключил договор с одной из коммерческих фирм на оказание информационных услуг. Работы не были выполнены, однако Довгополов подписал акт приемки работ, а выделенные на них бюджетные деньги перечислил на счет другой фирмы. По данному делу ранее были осуждены четыре человека – бизнесмены и сотрудники управы, принимавшие участие в мошенничестве.