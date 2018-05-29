Другие материалы
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Происшествия
30.05.2018, 15:32
Бывший глава управы Перово получил 2,5 года колонии за мошенничество
30 мая. Mossovetinfo.ru – Перовский районный суд Москвы признал бывшего главу управы района Перово Александра Довгопола виновным в мошенничестве, и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима,...
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Происшествия
30.05.2018, 14:30
Шесть человек пострадали в результате падения деревьев 30 мая в Москве
30 мая. Mossovetinfo.ru – Две детей и четверо взрослых пострадали в Москве в результате падений деревьев из-за сильного ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах горо...
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Происшествия
29.05.2018, 18:05
В Москве женщина умерла после пластической операции
29 мая. Mossovetinfo.ru - По факту смерти женщины в одной из частных клиник столицы проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. В СКР рассказали, что 23 м...