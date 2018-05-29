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Происшествия     30.05.2018, 15:32

Бывший глава управы Перово получил 2,5 года колонии за мошенничество

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Теги:  суд  приговор  Перово  мошенничество 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Перовский районный суд Москвы признал бывшего главу управы района Перово Александра Довгопола виновным в мошенничестве, и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, Долгополов на два года лишен права занимать государственные и муниципальные должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Довгопол был арестован в 2017 году. По версии следствия он заключил договор с одной из коммерческих фирм на оказание информационных услуг. Работы не были выполнены, однако Довгополов подписал акт приемки работ, а выделенные на них бюджетные деньги перечислил на счет другой фирмы. По данному делу ранее были осуждены четыре человека – бизнесмены и сотрудники управы, принимавшие участие в мошенничестве.


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Теги: 
суд  приговор  Перово  мошенничество 

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