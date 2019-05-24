24 мая. Mossovetinfo.ru – Бывший заместитель руководителя московского главного следственного управления СК РФ Денис Никандров, осужденный за коррупцию, условно-досрочно освобожден Тагилстроевский районным судом Нижнего Тагила, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.



Никандров был осужден на 5,5 лет в августе 2018 года. Никандров был признан виновным в том, что вместе с бывшим главой УСБ СК РФ Михаилом Максименко и бывшим руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым получил от представителей криминалитета за покровительство несколько взяток на общую сумму в 1 миллион долларов.



Никандров пошел на сделку со следствием, кроме того, Верховный суд смягчил приговор Никандрову, изменив квалификацию с особо тяжкого преступления на тяжкое, а также пересчитав срок наказания из расчета 1 день в СИЗО за 1,5 дня в колонии.