24 мая. Mossovetinfo.ru – Бывший заместитель руководителя московского главного следственного управления СК РФ Денис Никандров, осужденный за коррупцию, условно-досрочно освобожден Тагилстроевский районным судом Нижнего Тагила, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.
Никандров был осужден на 5,5 лет в августе 2018 года. Никандров был признан виновным в том, что вместе с бывшим главой УСБ СК РФ Михаилом Максименко и бывшим руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым получил от представителей криминалитета за покровительство несколько взяток на общую сумму в 1 миллион долларов.
Никандров пошел на сделку со следствием, кроме того, Верховный суд смягчил приговор Никандрову, изменив квалификацию с особо тяжкого преступления на тяжкое, а также пересчитав срок наказания из расчета 1 день в СИЗО за 1,5 дня в колонии.
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро
15:04 Происшествия Бывший замруководителя московского управления СК РФ освобожден по УДО
13:49 Город (Москва и область) Собянин рассказал об укреплении пожарной службы в ТиНАО
13:43 Общество В конце мая в Москву придет 30-градусная жара
13:12 Город (Москва и область) Более 90% жителей пяти домов на западе Москвы переехали по программе реновации
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая