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Происшествия     05.09.2018 14:45

Часть МКАД перекрыта из-за крупной аварии с участием пяти автомобилей

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Теги:  МКАД  авария  ДТП 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла в районе 40 километра МКАД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

В аварию попали две легковых машины и три грузовика. О наличии пострадавших не сообщается.

Из-за аварии закрыты для движения две полосы из пяти.


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Теги: 
МКАД  авария  ДТП 

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