5 сентября. Mossovetinfo.ru – Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла в районе 40 километра МКАД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
В аварию попали две легковых машины и три грузовика. О наличии пострадавших не сообщается.
Из-за аварии закрыты для движения две полосы из пяти.
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