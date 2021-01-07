7 января. Mossovetinfo.ru – Четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на западе Москвы. Об этом сообщает МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в МЧЧ в 13:46 7 января. Возгорание произошло в квартире на 7-м этаже 22-этажного дома по адресу: ул. Беловежская, дом 39, корпус 5. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Пожар ликвидирован. Причины возгорания не уточнятся.
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