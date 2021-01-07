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Происшествия     07.01.2021 14:47

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме на западе Москвы

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Теги:  пожар 

7 января. Mossovetinfo.ru – Четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме на западе Москвы. Об этом сообщает МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧЧ в 13:46 7 января. Возгорание произошло в квартире на 7-м этаже 22-этажного дома по адресу: ул. Беловежская, дом 39, корпус 5. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Пожар ликвидирован. Причины возгорания не уточнятся.


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Теги: 
пожар 

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