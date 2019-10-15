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Происшествия     15.10.2019 10:50

Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на МКАД

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Теги:  ДТП  МКАД  авария  маршрутка 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на МКАД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

Авария произошла на 57-м километре внутренней стороны МКАД. Столкнулись четыре машины, в том числе маршрутное такси и три легковых автомобиля. Все пострадавшие – пассажиры маршрутки. Сообщается, что они получили незначительные травмы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.



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Теги: 
ДТП  МКАД  авария  маршрутка 

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