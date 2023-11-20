Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Люберцах

22 ноября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, в котором погибли 4 человека, в том числе 2 малолетних, в д. Марусино г. Люберцы, об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.



«По предварительной информации, 22 ноября 2023 года около 2 часов ночи в частном жилом доме, расположенном в д. Марусино г. Люберцы, произошло возгорание», сообщается в Telegram-канале.



В результате происшествия погибли двое детей 7 и 10 лет, их отец и дедушка.



«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, в котором погибли четыре человека, в том числе двое малолетних», — говорится в сообщении.



Также при пожаре пострадали мать и бабушка, женщина 1988 года рождения госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом отравление угарным газом.