Другие материалы
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Происшествия
27.05.2018, 11:52
Четыре российских военных погибли в результате обстрела боевиков в Сирии
27 мая. Mossovetinfo.ru – Четыре российских военных погибли в результате обстрела боевиков в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, которое цитирует РИА Новости. Два росси...
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Происшествия
26.05.2018, 11:07
Начальнику МЧС по Кемеровской области предъявлено обвинение по делу о пожаре в «Зимней вишне»
26 мая. Mossovetinfo.ru – Начальнику МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову предъявлено обвинение по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Об этом сообщила офи...
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Происшествия
26.05.2018, 10:31
Картине Репина «Иван Грозный» нанесены серьезные повреждения - Третьяковская галерея
26 мая. Mossovetinfo.ru – Картине Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (наиболее известна как «Иван Грозный убивает своего сына») нанесены серьезные повреждения. Об этом сооб...