27 мая. Mossovetinfo.ru – Четыре российских военных погибли в результате обстрела боевиков в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, которое цитирует РИА Новости.



Два российских военных погибли на месте, еще двое скончались в госпитале. Всего были госпитализированы пять человек.



Во время боя в сирийской провинции Дейр эз-Зор, который длился в темное время суток около часа, уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.