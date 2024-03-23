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Происшествия     23.03.2024 13:49

Число погибших «Крокус Сити Холл» составляет 115 человек

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Теги:  Crocus City Hall  Крокус Сити  теракт  погибшие  следствие  Следственный Комитет 

23 марта — Mossovetinfo.ru — Число погибших «Крокус Сити Холл» составляет 115 человек, поисковые работы продолжаются — сообщает Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации в Телеграм.

«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших.

Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек.

Поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
Crocus City Hall  Крокус Сити  теракт  погибшие  следствие  Следственный Комитет 

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