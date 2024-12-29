Число погибших в результате землетрясения в Сицзане, Китай, возросло до 53 человек

7 января — Mossovetinfo.ru — По состоянию на 12:30 вторника (время по Пекину - ред.) 53 человека погибли, еще 62 получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,8 в уезде Динжи (Тингри) города Шигацзе Сицзанского автономного района (Юго-Западный Китай), сообщили в местном оперативном штабе по ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает Синьхуа.



Землетрясение произошло около границы с Непалом в 09:05 (04:05 мск).



Также сообщается, что Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ после землетрясения магнитудой 6,8 в Сицзане.