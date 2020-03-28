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Происшествия     28.03.2020 11:52

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264

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Теги:  коронавируса 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России возросло до 1264. Случаи заражения подтверждены в 62 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

За сутки зафиксировано 228 случаев заболевания в 26 регионах.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к граждан и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. С текстом обращения можно ознакомиться здесь.

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Карта места

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Теги: 
коронавируса 

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