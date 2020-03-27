27 марта. Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 840 до 1036 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



За прошедшие сутки в России зарегистрировано 196 новых случев заболевания в 16 регионах. В Москве зафиксировано 157 случаев заболевания, в Руспублике Крым - 12 случаев, в Московской области - 8 случаев, в Волгоградской области - 3 случая. По два случая отмечены в Чечне, Мордовии и Удмуртии. По одному случаю заболевания выявлено в Ивановской, Орловской, Тульской и Ярославской областях, в Дагестане, в Ростовской и Кировской областях и в Татарстане.



Всего случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 58 регионах России. Также зафиксировано два летальных исхода. 45 человек уже выписан из больниц после излечения.



В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.



Правительство России дало поручение региональным властям с 28 марта приостановить в России работу всех предприятий общепита, домов отдыха, санаториев, пансионатов, детских лагерей, объектов массового отдыха.