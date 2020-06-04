4 июня. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности по факту несвоевременного информирования о разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.



Разлив дизельного топлива произошел 29 мая на одном из резервных резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. Произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. При этом, значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная.



При этом, как сообщил глава МЧС Евгений Зиничев работники ТЭЦ пытались ликвидировать аварию своими силами, не сообщив об этом спасателям. Информация о разливе топлива поступила по линии Единой дежурной диспетчерской службы МЧС только 31 мая.



По факту разлива топлива СК РФ возбудил уголовное дело по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод».



Президент России Владимир Путин из-за розлива топлива согласился объявить в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.