Депутат получил черепно-мозговую травму на заседании Совета депутатов столичного района Якиманка,

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Муниципальный депутат столичного района Якиманка в ходе происшедшей в четверг на внеочередном заседании потасовки «получил черепно-мозговую травму», - сообщает пресс-служба партии «Яблоко». Большинство депутатов этого района и глава Совета депутатов Андрей Морев выдвинуты партией «Яблоко».



На внеочередном заседании планировалось рассмотреть протест прокурора на решение Совета депутатов о референдуме.



«Однако неожиданно на заседание пришли представители партии «Коммунисты России» и кандидат в президенты от этой партии Максим Сурайкин. <…> По словам главы Совета Андрея Морева («Яблоко»), с самого начала стало понятно, что эти действия были направлены на срыв заседания. Из зала в адрес депутатов постоянно выкрикивались оскорбления. На замечания главы округа присутствующие не реагировали», - сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии «Яблоко».



После того как «было принято решение провести закрытое заседание в кабинете главы округа», «представители вышеуказанной партии и граждане без опознавательных знаков перекрыли депутатам и сотрудникам аппарата Совета выход из вестибюля. В результате произошла потасовка, а один из депутатов получил черепно-мозговую травму», - сообщает пресс-служба партии «Яблоко». «После этого «неустановленные лица» попытались выломать дверь в кабинет Андрея Морева, где завершилось рассмотрение вопросов повестки дня. На место была вызвана «Скорая помощь» и несколько нарядов полиции» - отмечается в сообщении.