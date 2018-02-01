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Происшествия     01.02.2018 18:57

Депутат получил черепно-мозговую травму на заседании Совета депутатов столичного района Якиманка,

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Теги:  Москва  Якиманка  мундепы  депутаты  референдум  прокуратура  протест  травма  полиция 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Муниципальный депутат столичного района Якиманка в ходе происшедшей в четверг на внеочередном заседании потасовки «получил черепно-мозговую травму», - сообщает пресс-служба партии «Яблоко». Большинство депутатов этого района и глава Совета депутатов Андрей Морев выдвинуты партией «Яблоко».

На внеочередном заседании планировалось рассмотреть протест прокурора на решение Совета депутатов о референдуме.

«Однако неожиданно на заседание пришли представители партии «Коммунисты России» и кандидат в президенты от этой партии Максим Сурайкин. <…> По словам главы Совета Андрея Морева («Яблоко»), с самого начала стало понятно, что эти действия были направлены на срыв заседания. Из зала в адрес депутатов постоянно выкрикивались оскорбления. На замечания главы округа присутствующие не реагировали», - сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии «Яблоко».

После того как «было принято решение провести закрытое заседание в кабинете главы округа», «представители вышеуказанной партии и граждане без опознавательных знаков перекрыли депутатам и сотрудникам аппарата Совета выход из вестибюля. В результате произошла потасовка, а один из депутатов получил черепно-мозговую травму», - сообщает пресс-служба партии «Яблоко». «После этого «неустановленные лица» попытались выломать дверь в кабинет Андрея Морева, где завершилось рассмотрение вопросов повестки дня. На место была вызвана «Скорая помощь» и несколько нарядов полиции» - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Москва  Якиманка  мундепы  депутаты  референдум  прокуратура  протест  травма  полиция 

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