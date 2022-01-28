Депутату Мосгордумы Митрохину из-за штрафов запретили выезд из России

28 января. Mossovetinfo.ru - Экс-председателю партии «Яблоко» депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд из РФ в рамках исполнительных производств по административным делам. Об этом сообщили в партии «Яблоко». Арестованы его счета финансовые счета С.Митрохина.



По данным сайта Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве у Сергея Митрохина есть два штрафа по исполнительным производствам от ноября 2021 года. На основании решения Тверского суда Митрохину необходимо оплатить штрафы 150 и 300 тысяч рублей.