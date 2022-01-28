 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Происшествия     28.01.2022 16:27

Депутату Мосгордумы Митрохину из-за штрафов запретили выезд из России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Митрохин  ФСПП  штраф  запрет 

28 января. Mossovetinfo.ru - Экс-председателю партии «Яблоко» депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд из РФ в рамках исполнительных производств по административным делам. Об этом сообщили в партии «Яблоко». Арестованы его счета финансовые счета С.Митрохина.

По данным сайта Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве у Сергея Митрохина есть два штрафа по исполнительным производствам от ноября 2021 года. На основании решения Тверского суда Митрохину необходимо оплатить штрафы 150 и 300 тысяч рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Митрохин  ФСПП  штраф  запрет 

Возврат к списку

Лента новостей

16:27 Происшествия Депутату Мосгордумы Митрохину из-за штрафов запретили выезд из России

10:37 Город (Москва и область) Больше миллиона собак проживает в московских квартирах - Собянин

14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

11:45 Город (Москва и область) В Москве выявили более 26 000 новых случаев коронавируса

11:06 Мнения Неудачный опыт с электронным голосованием в Москве вносится в закон о гарантиях избирательных прав граждан - Рогов

Актуальные материалы

14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru