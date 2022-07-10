Десять человек получили травмы, один – погиб, во время сильной грозы в Москве – Собянин

10 июля. Mossovetinfo.ru - Один человек погиб, десять человек получили травмы в воскресенье вечером из-за сложной ситуации во время грозы и порывов ветра наиболее сложная ситуация до 25 метров в секунду, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



«В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной степени тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим», - написал мэр.



Телеграмм-канал столичной прокуратуры сообщает, что на Украинском бульваре мужчина погиб после падения дерева, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.