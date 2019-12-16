16 декабря. Mossovetinfo.ru – Десять районный судов эвакуированы в Москве из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.



Сообщается, что эвакуированы Щербинский, Савеловский, Кунцевский, Дорогомиловский, Кузьминский, Коптевский, Хамовнический, Хорошевский, Чертановский, Никулинский районные суды.



Кузьминский и Хамовнический суды уже проверены, взрывных устройств не обнаружено, суды вернулись к работе.



Волна сообщений о минированиях судов началась в конце ноября. С тех пор практически ежедневно несколько зданий районных судов в Москве и Санкт-Петербурге эвакуируют после сообщений о заложенных бомбах.