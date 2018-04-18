18 апреля. Mossovetinfo.ru - По факту отравления детей в детском саду на юге Москвы проводится проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Инцидент произошел 17 апреля в детском саду в Савеловском районе Москвы. После занятий физкультурой воспитательница по просьбе детей дала им попить воды, взяв бутылку с водой, находящуюся на столе в кухне, в зоне для питания детей.



После этого четверым детям в возрасте 4-5 лет стало плохо, и они были госпитализированы. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.



Предварительно установлено, что несколько дней назад во время субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен с одежды развела бензиновый-растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды, которую оставила в зоне питания для детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.