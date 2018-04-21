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Происшествия     21.04.2018 19:19

Девочка погибла в результате урагана в Москве - Собянин

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Теги:  Собянин  дети  Сергей Собянин  гибель 

21 апреля. Mossovetinfo.ru - Девочка погибла в результате урагана в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», - написал мэр Москвы.

Собянин выразил «глубокое соболезнование ее родителям».

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Карта места

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Теги: 
Собянин  дети  Сергей Собянин  гибель 

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