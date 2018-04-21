Девочка погибла в результате урагана в Москве - Собянин

21 апреля. Mossovetinfo.ru - Девочка погибла в результате урагана в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», - написал мэр Москвы.



Собянин выразил «глубокое соболезнование ее родителям».