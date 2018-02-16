Девочка умерла в сугробе – ее забыли на прогулке перед детсадом в Новой Москве

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Новой Москве воспитатели детсада № 2120 забыли на утренней прогулке девочку, пропажу которой обнаружили только в 11:45, через два часа, когда найденная за сугробом трехлетняя девочка была мертва. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.



Инцидент произошёл в городе Московский.

После обнаружения девочка «лежала в снегу за большим сугробом и не дышала. Ребёнка отнесли в группу и вызвали скорую, однако малышка умерла до того, как на место прибыли врачи», отмечается в сообщении.