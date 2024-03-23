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Происшествия     04.04.2024 08:40

Девять человек погибли, 1038 получили ранения в результате землетрясения на Тайване

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Теги:  землетрясение  Тайвань  Япония  Китай 

4 апреля — Mossovetinfo.ru —— Количество пострадавших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до 1038, сообщила местная газета China Times, сославшись на представителей пожарной службы. До этого последняя информация поступала о 1011 раненых.

«Девять человек погибли, 1038 получили ранения», — говорится в сообщении.

Землетрясение, случившееся 3 апреля, стало самым мощным на острове за 25 лет. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7. Тем не менее некоторые местные жители отнеслись к происходящему философски, пояснив, что на Тайване «все это привычно для людей».

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг в районе префектуры Фукусима на северо-востоке Японии.Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство. Об угрозе цунами не объявлялось.

Ночью подземные толчки начались в китайской провинции Цинхай. Магнитуда землетрясения достигла 5,5. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Теги: 
землетрясение  Тайвань  Япония  Китай 

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