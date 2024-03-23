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Происшествия
04.04.2024, 08:40
Девять человек погибли, 1038 получили ранения в результате землетрясения на Тайване
4 апреля — Mossovetinfo.ru —— Количество пострадавших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до 1038, соо...
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Происшествия
25.03.2024, 09:25
Басманный суд арестовал террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»
25 марта — Mossovetinfo.ru — Басманный суд Москвы 25 марта во втором часу ночи арестовал последнего из четырех террор...
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Происшествия
23.03.2024, 13:49
Число погибших «Крокус Сити Холл» составляет 115 человек
23 марта — Mossovetinfo.ru — Число погибших «Крокус Сити Холл» составляет 115 человек, поисковые работы продолжаются ...