7 апреля. Mossovetinfo.ru – Девять человек спасены во время пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.



Пожар произошел по адресу: ул. Пречистенка, 40, к.4, стр.2. Возгорание произошло в квартире, расположенной на первом этаже.



Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.