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Происшествия     13.01.2020 13:46

Директор частной московской школы и двое бывших учеников задержаны по подозрению в покушении на убийство

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Теги:  СК РФ  покушение на убийство  задержание 

13 января. Mossovetinfo.ru – Директор частной московской школы и двое бывших учеников этой школы задержаны по подозрению в покушении на убийство жены муниципального депутата Михаила Хананашвили, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.

Сообщается, что директор частной школы длительное время состояла в отношениях с Хананашвили, однако два года назад депутат прервал отношения. При этом, по словам Хананашвили отношения между ним и задержанной были только дружеские и деловые.

В результате директор школы решила убить супругу депутата. К совершению преступления она привлекла двух бывших учеников школы: девушку 1999 года рождения и юношу 1998 года рождения.

По версии следствия, 9 января девушка сообщила своему сообщнику, что жена депутата направляется домой. Мужчина подкараулил потерпевшую и напал на нее с ножом, нанеся не менее шести ударов в область шеи и туловища. Смерть потерпевшей не наступила, так как ей своевременно оказали медицинскую помощь. В настоящее время она находится в одной из больниц Москвы, ее состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.


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Теги: 
СК РФ  покушение на убийство  задержание 

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