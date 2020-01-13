13 января. Mossovetinfo.ru – Директор частной московской школы и двое бывших учеников этой школы задержаны по подозрению в покушении на убийство жены муниципального депутата Михаила Хананашвили, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.



Сообщается, что директор частной школы длительное время состояла в отношениях с Хананашвили, однако два года назад депутат прервал отношения. При этом, по словам Хананашвили отношения между ним и задержанной были только дружеские и деловые.



В результате директор школы решила убить супругу депутата. К совершению преступления она привлекла двух бывших учеников школы: девушку 1999 года рождения и юношу 1998 года рождения.



По версии следствия, 9 января девушка сообщила своему сообщнику, что жена депутата направляется домой. Мужчина подкараулил потерпевшую и напал на нее с ножом, нанеся не менее шести ударов в область шеи и туловища. Смерть потерпевшей не наступила, так как ей своевременно оказали медицинскую помощь. В настоящее время она находится в одной из больниц Москвы, ее состояние оценивается как тяжелое.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.