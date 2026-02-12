 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     16.02.2026 19:09

Для 15 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прокурор просит пожизненное

16 февраля — Mossovetinfo.ru — 15 подсудимым по делу о теракте в Crocus City Hall, в том числе четырем непосредственным исполнителям теракта, обвинение просит назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Еще четырех лиц гособвинитель предложил приговорить к лишению свободы на сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Потерпевшие и их защита полностью поддержали гособвинение.

Следующие заседания, на которых выступят сами фигуранты, которым суд предоставит право выступить с последним словом, а также их адвокатам, запланированы на 18 и 19 февраля.

22 марта 2024 года вечером, перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошёл теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, произошёл крупный пожар.

Все 19 фигурантов дела внесены в РФ в перечень террористов.

В результате теракта пострадали более шестисот человек и более 140 погибли.

