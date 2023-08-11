13 августа — Mossovetinfo.ru — Площадь пожара на складе в Раменском городском округе в районе Донинского шоссе увеличилась до 2,7 тыс. кв. м., горят складское помещение и деревянные паллеты, сообщает в 13:49 мск управление МЧС по Московской области (МЧС МО)."Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 2700 кв.м. Горят складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке. Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания", - отмечается в последнем (на момент выпуска носоти - ред) сообщении МЧС МО."Пожар в Раменском начался около полудня — загорелись пластиковые поддоны на промзоне Полигон. Отсюда такой плотный чёрный дым.Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Подмосковье В городском округе Раменский горит склад на площади 1800 кв.м. МЧС России наращивает силы и средства на месте тушения. Сведений о пострадавших не поступало", сообщало МЧС МО в официальном telegram-канале @mchs_official в 12:44 мск.В 13:15 мск МЧС МО в официальном telegram-канале опубликовало кадры с места тушения пожара на складе в Подмосковье и сообщила "на месте работают более 70 человек и 26 единиц техники. Существует угроза распространения огня на соседний склад". Скрин (снимок) с видео МЧС МО публикуется и также прикреплен к новости.Также МЧС МО сообщила, что "мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения допустимых концентраций".В telegram-канале прокуратуры Московской области сообщено что "«Сегодня, около 12 часов дня произошло возгорание пластиковых поддонов на территории производственно-складского комплекса, расположенного в Раменском городском округе. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 1,8 тыс. кв. м. Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего».Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области сообщила: «В связи с возникновением пожара на территории производственно-складского комплекса в Раменском городском округе, управлением Роспотребнадзора по Московской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Московской области осуществлен выезд на место для организации исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе жилой застройки».