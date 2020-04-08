8 апреля. Mossovetinfo.ru – Дом престарелых загорелся на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС. Здание находится на 3-й Мякининской улице. Пожару присвоен повышенный ранг. Обновление последует.
Как сообщает МЧС, пожар произошел в административном здании по адресу: 3-я Мякининская ул., д. 12. Загорание происходит на -1 этаже. Спасено 3 человека. Сведений о пострадавших не поступало.
На место выехал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
22:55 Происшествия Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых на западе Москвы
22:26 Происшествия Пожар в доме престарелых на западе Москвы ликвидирован
22:02 Происшествия Дом престарелых загорелся на западе Москвы
21:40 Общество Еще семь человек умерли от коронавируса в Москве
21:25 В мире В США заразившихся коронавирусом уже более 400 тысяч
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений