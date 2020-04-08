8 апреля. Mossovetinfo.ru – Дом престарелых загорелся на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС. Здание находится на 3-й Мякининской улице. Пожару присвоен повышенный ранг. Обновление последует.



Как сообщает МЧС, пожар произошел в административном здании по адресу: 3-я Мякининская ул., д. 12. Загорание происходит на -1 этаже. Спасено 3 человека. Сведений о пострадавших не поступало.



На место выехал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.