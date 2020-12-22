22 декабря. Mossovetinfo.ru - В подмосковной Истре произошла драка со стрельбой из-за конфликта в домовом чате, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что 57-летний мужчина в нетрезвом состоянии поссорился в чате с соседом по дому, который также был нетрезв. Мужчина отправился выяснять отношения лично, взяв с собой 37-летнего сына.
Их оппонент открыл огонь из травматического оружия, в результате чего отец с сыном получили ранения и были госпитализированы.
По словам пострадавших, стрелявший открыл огонь сразу, как только они спустились к нему на этаж. Сам стрелявший утверждает, что он вынужден был применить оружие, потому что отец с сыном его избили.
17:36 Происшествия Драка со стрельбой произошла в Подмосковье из-за конфликта в домовом чате
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