3 марта. Mossovetinfo.ru – Авария с участием 19 автомобилей произошла на МКАД. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. ДТП произошло на 59 километре МКАД.



По предварительным данным, пострадал 1 человек. При этом, в транспортном комплексе отметили, что информация о ДТП с участием с 30 машин не соответствует действительености.