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Происшествия     03.03.2019 12:23

ДТП с участием 19 машин произошло на МКАД

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Теги:  ДТП  авария  МКАД 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Авария с участием 19 автомобилей произошла на МКАД. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. ДТП произошло на 59 километре МКАД.

По предварительным данным, пострадал 1 человек. При этом, в транспортном комплексе отметили, что информация о ДТП с участием с 30 машин не соответствует действительености.


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Теги: 
ДТП  авария  МКАД 

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