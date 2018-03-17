ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло на Киевском шоссе

17 марта. Mossovetinfo.ru - Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Киевском шоссе.



ДТП произошло возле поворота на город Московский. Один из пострадавших был эвакуирован с места ДТП на вертолете. Среди пострадавших - пять детей, они получили ушибы.