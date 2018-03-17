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Происшествия     17.03.2018 17:11

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло на Киевском шоссе

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Теги:  ДТП  авария 

17 марта. Mossovetinfo.ru - Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Киевском шоссе.

ДТП произошло возле поворота на город Московский. Один из пострадавших был эвакуирован с места ДТП на вертолете. Среди пострадавших - пять детей, они получили ушибы.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария 

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