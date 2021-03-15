Два автомобиля провалились под землю в Зеленограде

15 марта. Mossovetinfo.ru – Два автомобиля провалились под землю в Зеленограде в результате провала дорожного покрытия, сообщает телеканал РЕН ТВ.



Сообщается, что провал произошел в девятом микрорайоне Зеленограда, площадь провала составила 10 квадратных метров. Провал возник в результате прорыва трубы теплотрассы.



Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Ремонтники устраняют последствия прорыва трубы. В восьми домах подача тепла организована по резервной схеме.



