Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     06.03.2020 09:58

Два человека отравились «веселящим газом» на западе Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  гибель  отравление  СК РФ 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Молодой человек и девушка были обнаружены мертвыми в квартире жилого дома на Кастанаевской улице, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Сообщается, что тела молодого человека 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения были обнаружены без признаков насильственной смерти.

Соощается, что погибший мужчина – шахматист Станислав Богданович, серебряный призер чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпион Украины по быстрым шахматам. Погибшая девушка – также профессиональная шахматистка Александра Вернигора. По данным СМИ причиной смерти молодых людей стало отравление «веселящим газом» - закисью азота.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
гибель  отравление  СК РФ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:48 Город (Москва и область) В Подмосковье водителей массово проверят на трезвость

10:10 В России Курс евро на Московской бирже поднялся выше 76 рублей впервые за год

09:58 Происшествия Два человека отравились «веселящим газом» на западе Москвы

09:43 Город (Москва и область) В ночь с 6 на 7 марта временно изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД

08:44 Город (Москва и область) Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта

Актуальные материалы

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru