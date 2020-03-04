Другие материалы
-
Происшествия
06.03.2020, 09:58
Два человека отравились «веселящим газом» на западе Москвы
6 марта. Mossovetinfo.ru – Молодой человек и девушка были обнаружены мертвыми в квартире жилого дома на Кастанаевской улице, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве. Сообща...
-
Происшествия
05.03.2020, 15:07
СК направил Голунова на психиатрическую экспертизу
5 марта. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет направил Ивана Голунова на психиатрическую экспертизу, сообщил сам Голунов «Интерфаксу». По словам Голунова, он уже получил направление. СК хо...
-
Происшествия
04.03.2020, 15:04
Распространители фейков о коронавирусе в Москве установлены – СМИ
4 марта. Mossovetinfo.ru – Установлены лица, распространявшие ложную информацию о массовых заболеваниях коронавирусом в Москве, в их отношении начата доследственная проверка, сообщает «Интерфакс» с...