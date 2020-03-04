6 марта. Mossovetinfo.ru – Молодой человек и девушка были обнаружены мертвыми в квартире жилого дома на Кастанаевской улице, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



Сообщается, что тела молодого человека 1993 года рождения и девушки 2001 года рождения были обнаружены без признаков насильственной смерти.



Соощается, что погибший мужчина – шахматист Станислав Богданович, серебряный призер чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпион Украины по быстрым шахматам. Погибшая девушка – также профессиональная шахматистка Александра Вернигора. По данным СМИ причиной смерти молодых людей стало отравление «веселящим газом» - закисью азота.



Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.