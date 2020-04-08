8 апреля. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли в результате пожара в Доме престарелых на западе Москвы. Об этом сообщает МЧС.



Пожар по адресу: 3-я Мякининская, д. 12 на данный момент ликвидирован. Спасено 50 человек. Возбуждено уголовное дело.