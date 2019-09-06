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Происшествия     06.09.2019 15:57

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы

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Теги:  пожар  МЧС  гибель 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Пожар произошел в квартире на 4-м этаже 5-этажного жилого дома на Каширском шоссе. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован в течение 15 минут, однако в результате пожара 2 человека погибли. О других пострадавших не сообщается.


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Теги: 
пожар  МЧС  гибель 

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