6 сентября. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Пожар произошел в квартире на 4-м этаже 5-этажного жилого дома на Каширском шоссе. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.



Принятыми мерами пожар был ликвидирован в течение 15 минут, однако в результате пожара 2 человека погибли. О других пострадавших не сообщается.