Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     12.10.2018 08:44

Два человека пострадали в ДТП с троллейбусом и легковушкой на севере Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДТП  авария 

12 октября. Mossovetinfo.ru – Два человека пострадали в результате столкновения троллейбуса с легковым автомобилем на Ленинградском проспекте, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД.

О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщается.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДТП  авария 

Возврат к списку

Лента новостей

09:04 В России ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка»

08:55 Город (Москва и область) Витрину с археологическими находками открыли в Малом Златоустинском переулке

08:44 Происшествия Два человека пострадали в ДТП с троллейбусом и легковушкой на севере Москвы

08:24 Город (Москва и область) В Московском зоопарке родился детеныш альпака

08:14 Общество Какая погода будет в Москве 12 октября

Актуальные материалы

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля

11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ

10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации

01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД

11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве

08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru