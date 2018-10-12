12 октября. Mossovetinfo.ru – Два человека пострадали в результате столкновения троллейбуса с легковым автомобилем на Ленинградском проспекте, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД.



О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщается.