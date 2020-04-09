9 апреля. Mossovetinfo.ru – В результате взрыва в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в Москве пострадали два человека, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в бизнес-центре на 2-й Брестской улице произошел взрыв на 10-м этаже. По предварительной информации взрыв произошел в ходе ремонта бойлерной.
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