9 апреля. Mossovetinfo.ru – В результате взрыва в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в Москве пострадали два человека, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Ранее сообщалось, что в бизнес-центре на 2-й Брестской улице произошел взрыв на 10-м этаже. По предварительной информации взрыв произошел в ходе ремонта бойлерной.