29 ноября. Mossovetinfo.ru – Два сбоя в движении поездов произошли утром в пятницу, 29 ноября, на маршрутах МЦД-1 и МЦД-2, сообщается в микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.



На Белорусском направлении МЦД-1 и на Рижском направлении МЦД-2 были увеличены интервалы движения поездов в сторону Москвы из-за проверки составов.



В настоящее время движение вводится в график.