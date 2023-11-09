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Суд в Москве арестовал троих бывших следователей по делу об организации преступного сообщества
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Басманный районный суд Москвы, по ходатайству Следственного комитета России, арестова...
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Происшествия
11.11.2023, 07:19
Два украинских беспилотника перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей - Минобороны
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА пресечена 10 ноября т.г....
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Происшествия
09.11.2023, 09:33
Бастрыкин ждет доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Москве гражданином Узбекистана
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Иванович Ба...