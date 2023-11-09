Два украинских беспилотника перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей - Минобороны

11 ноября — Mossovetinfo.ru — Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА пресечена 10 ноября т.г. около 23.00 мск, сообщает Минобороны России в своем telegram-канале.



«10 ноября т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.



Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей», - говорится в сообщении.